Hanoi (VNA) – Le gouvernement vietnamien a déposé le 30 septembre son instrument d’adhésion à l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).



Le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies Chu Ngoc Anh (à gauche), remet l’instrument d’adhésion au directeur général de l’ OMPI , Francis Gurry. Photo: OMPI

Le Vietnam est devenu ainsi la 61e partie contractante à ce texte qui, dès son entrée en vigueur 30 décembre 2019 dans le pays, permettra aux entreprises et les créateurs vietnamiens d’utiliser le système de La Haye pour protéger leurs dessins et modèles industriels, et à leurs homologues étrangers d’en faire de même au Vietnam. – VNA