Hanoï, 29 octobre (VNA) - Le championnat d'Asie du Sud-Est d'eSports 2021 (SEA EC 2021) sera organisé virtuellement par l'Association vietnamienne de sports électroniques récréatifs (VIRESA) et la compagnie par actions de la technologie VNG Corporation, a-t-on appris lors d’une conférence de presse le 28 octobre.

Le tour de qualification est prévu en novembre et décembre, avec la participation de 52 équipes représentant 10 fédérations d'e-sport de la région.

La phase finale aura lieu en janvier 2022. Le président de VIRESA, Nguyen Xuan Cuong, a déclaré que le tournoi vise à renforcer la solidarité et à aider les athlètes à développer leur carrière et à élever les sports électroniques.

Les fédérations régionales d'e-sport se donneront la main pour organiser l'événement, ce qui en fera un tournoi annuel. SEA EC 2021 comprendra trois jeux de PUBG Mobile et League of Legends : Wild Rift et Valorant.

Le gagnant rentrera chez lui avec un prix d'une valeur de plus de 140.000 dollras. Notamment, deux des trois jeux sont inclus dans les 31e SEA Games organisés par le Vietnam.

Par conséquent, le prochain tournoi de sports électroniques devrait offrir aux athlètes la possibilité de tester leurs compétences avant l'événement régional majeur. De plus, E-Racing est envisagé pour devenir une autre catégorie de SEA EC 2021.- VNA