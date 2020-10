Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam, en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications (UIT), accueillera du 20 au 22 octobre le Monde numérique de l'UIT 2020, dans l'espoir d'attirer des centaines d'entreprises technologiques du monde entier.



L'événement se tiendra en ligne et comprendra de nombreux événements tels que tables rondes des ministres avec les pays membres de l'UIT, sessions de forum, expositions virtuelles avec la participation de géants internationaux des États-Unis, de l'UE, du Japon, de la République de Corée, entre autres, a-t-on appris lors d’une conférence de presse sur l'organisation du Monde numérique de l'UIT 2020 tenue par le ministère de l'Information et de la Communication tenue à Hanoi le week-end dernier.



Lors de la conférence de presse, le vice-ministre de l'Information et des Communications, Phan Tam, a déclaré que le Monde numérique de l'UIT 2020 avait une signification significative, améliorant la position du pays et affirmant son rôle important en tant que l'un des pays en développement les plus rapides en matière de TIC et membre actif et responsable de l'UIT.



Le Monde numérique de l'UIT 2020 est largement ouvert à toutes les entreprises, créant une opportunité d'échanges commerciaux entre entreprises vietnamiennes et internationales.



C'est également l'occasion pour les entreprises vietnamiennes de promouvoir leur image, leur permettant ainsi d'élargir leur présence à l’international, a-t-il ajouté.



L'exposition virtuelle comprendra des kiosques virtuels, présentant des produits et services numériques et des solutions d'entreprises étrangères.



Les tables rondes ministérielles comprendront des discussions sur les stratégies numériques pendant le COVID-19 et dans le paysage post-COVID-19, ainsi que des orientations pour renforcer la coopération entre les pays membres de l'UIT dans la mise en œuvre des programmes de transformation numérique.



Le forum sera divisé en trois sessions en trois jours, axées sur trois sujets clés: connectivité, transformation numérique et développement durable. -CPV/VNA