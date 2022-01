Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) travaille avec Takeshi Kasai, directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour le Pacifique occidental, le 11 janvier à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam attache une grande importance à la coopération avec l'OMS, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d’une séance de travail avec Takeshi Kasai, directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour le Pacifique occidental, le 11 janvier à Hanoï.



Il a remercié l'OMS, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, le Bureau de l'OMS au Vietnam et Takeshi Kasai pour avoir aidé le Vietnam à développer le secteur de santé, et à mobiliser les pays, les partenaires internationaux dans sa réponse à la pandémie de COVID-19, l’accès aux vaccins et aux fournitures médicales dans le contexte difficile.



Le Premier ministre a déclaré que dans la lutte contre le COVID-19, le gouvernement vietnamien avait mis en œuvre de manière drastique la stratégie vaccinale avec trois contenus principaux : la diplomatie vaccinale, la création d'un fonds pour les vaccins anti-COVID-19; et l’accélération de la mise en œuvre de la plus grande campagne de vaccination de l'histoire.



Le soutien opportun et efficace des partenaires internationaux a confirmé la confiance à l’égard du Vietnam et était très significatif pour le pays dans la période la plus difficile, a-t-il affirmé.



Grâce au succès de la stratégie vaccinale, le Vietnam est devenu l'un des six pays ayant la couverture vaccinale la plus élévée au monde. Ainsi, le Vietnam est rapidement passé à une adaptation sûre et flexible ainsi qu'à un contrôle efficace de l'épidémie, et se concentrant sur l'élimination des difficultés de production et d'affaires pour la reprise et le développement socio-économique. Le PIB du Vietnam au quatrième trimestre 2021 a atteint plus de 5%, et 2,58% pour toute année, niveau plus élevé qu’à celui de 2020. Avec un chiffre d'affaires à l’import-export de près de 670 milliards de dollars, le Vietnam est parmi les 20 pays ayant le plus grand commerce de marchandises au monde.



Le chef du gouvernement vietnamien a également partagé de nombreuses expériences et leçons du Vietnam en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie.

Malgré de nombreuses difficultés, le gouvernement vietnamien continuera à mettre en œuvre la stratégie d'adaptation flexible et efficace au COVID-19, s’efforcera de vaincre l’épidémie et de reprendra le développement socio-économique en 2022.



Le Vietnam respecte toujours strictement les recommandations de l'OMS conformément à la situation du pays, et fournit des masques et des fournitures médicales à de nombreux pays. Il lance de nombreuses initiatives de prévention et de contrôle de l’épidémie lors d'événements, forums régionaux et internationaux, apportant ses contributions volontaires au fonds de réponse au COVID-19 de l'OMS et au programme COVAX, a-t-il insisté.



Le Premier ministre a proposé à l'OMS et à Takeshi Kasai en particulier de continuer à soutenir le Vietnam en matière de vaccins et de médicaments.

Concernant l’apprentissage en ligne, ll a indiqué que le gouvernement vietnamien élaborait des plans pour rouvrir les écoles en toute sécurité dès que possible, demandant à l'OMS de donner des conseils sur la vaccination pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.



Takeshi Kasai a exprimé sa gratitude au Vietnam pour ses efforts visant à soutenir tôt les pays dans le combat contre l’épidémie et pour ses contributions actives à l'OMS et au programme COVAX.



Il a tenu en haute estime la vision du Vietnam sur la protection de la santé et de la vie des personnes, le leadership et la direction du gouvernement vietnamien ainsi que des résultats obtenus en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie, notamment la vaccination.



Le directeur régional de l'OMS pour le Pacifique occidental soutient la vision et le point de vue du programme global de prévention et de contrôle du COVID-19 élaboré par le gouvernement vietnamien pour faire face au risque d’apparition de nouveaux variants, avec l’accent mis sur le rôle de vaccins.



En particulier, Takeshi Kasai a apprécié le fait que le Vietnam continue à ajuster les mesures conformément au variant Omicron.



Kidong Park, représentant en chef de l'OMS au Vietnam, est tout à fait d'accord avec la politique du Vietnam visant à améliorer les capacités des soins de santé, la médecine préventive, du personnel de santé pour la prévention et le contrôle du COVID-19, mais aussi pour faire face efficacement au vieillissement de la population à l'avenir.



Les représentants de l'OMS ont exprimé leur impression devant les résultats la croissance économique et du bien-être social du Vietnam au cours de la récente période difficile, affirmant que l'OMS accompagnera, soutiendra et partagera activement les informations et les expériences avec le Vietnam. - VNA