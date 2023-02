Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam fournira à la Turquie et à la Syrie 100.000 dollars chacune à titre d'aide humanitaire pour les soutenir leurs efforts de redressement après le tremblement de terre dévastateur survenu le 6 février, a annoncé le Premier ministre Pham Minh Chinh le 14 février dans une lettre de sympathie envoyée aux présidents de Turquie et de Syrie.Dans sa lettre, le Premier ministre vietnamien a souligné que les ministères et agences vietnamiens seraient chargés de prendre les mesures de soutien plus nécessaires dans les temps à venir.Auparavant, les 9 et 12 février, des groupes de travail composés de plus de 100 officiers et soldats de l'armée et de la police avaient été envoyés en Turquie avec de nombreux matériels et équipements pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage dans les zones touchées par le séisme.L'ambassade du Vietnam en Turquie et l'ambassade du Vietnam en Iran et en Syrie ont suivi de près la situation, envoyé des fonctionnaires sur le terrain, soutenu des équipes de secours, assisté des journées de salaire, fourni les produits de première nécessité et assisté des victimes du tremblement de terre en fonction de leurs capacités et de leur situation.