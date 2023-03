Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà et la représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) au Vietnam, Rana Flowers. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Parti et l'État vietnamiens accordent toujours la priorité à la protection, aux soins et à l'éducation des enfants - les futurs propriétaires du pays, a affirmé le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, jeudi 9 mars.

Lors d'une rencontre avec la représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) au Vietnam, Rana Flowers, il a souligné le rôle et la responsabilité des familles, de la société, des écoles et des ministères et secteurs dans la prise en charge des enfants.

Trân Hông Hà a également suggéré à l'UNICEF d'aider le Vietnam à élaborer un ensemble d'indicateurs d'évaluation des enfants qui sont en conformité avec les normes internationales.

Le vice-Premier ministre a également mentionné l'augmentation des tensions liées aux sources d'eau transfrontalières dans l'avenir, affectant la capacité des personnes à accéder à des sources d'eau potable, à s'adapter au changement climatique, ... ainsi que la mise en œuvre des indicateurs de développement des enfants. Il a émis son souhait que l'UNICEF soutienne le Vietnam pour modifier et compléter la loi sur les ressources en eau, afin d'assurer l'harmonie des intérêts entre les pays, les localités et les peuples.

Pour sa part, Rana Flowers a mis l'accent sur deux priorités dans les activités de l'UNICEF au Vietnam, à savoir la protection de l'enfance, la prévention et le contrôle de la violence à l'égard des femmes et des enfants ; et la nutrition pour les enfants.

Elle a proposé au Vietnam d'établir un mécanisme d'échange régulier sur les sources d'eau transfrontalières et s'est engagée à coopération étroitement avec le Vietnam dans la prise en charge et la protection des droits des enfants. -VNA