Hanoi, 13 décembre (VNA) - Le gouvernement vietnamien accorde toujours la grande priorité aux projets de coopération gazo-pétrolière avec la Russie, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors d'une réception pour le directeur général de Zarubezhneft JSC, Sergey Ivanovich Kudryashov, le 13 décembre à Hanoi.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le directeur général de Zarubezhneft JSC, Sergey Ivanovich Kudryashov. Photo : VNA

Le Premier ministre a décrit la Russie comme un partenaire fiable du Vietnam tout au long de l'histoire et a salué la volonté de l'entreprise russe de coopérer avec le Vietnam.

Sergey Ivanovich Kudryashov a rappelé son impression de la visite du Premier ministre Phuc au siège de Zarubezhneft lors de sa visite officielle en mai 2019 en Russie.

Sergeï Ivanovich Kudryashov a tenu informé le Premier ministre vietnamien des résultats exceptionnels enregistrés par les co-entreprises Vietsovpetro et Rusvietpetro en 2019.

Zarubezhneft a activement promu des projets de coopération clés dans le domaine gazo-pétrolier entre les deux parties, a-t-il déclaré.

Il a remercié le gouvernement vietnamien et le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc d'avoir créé des conditions favorables au bon fonctionnement des deux coentreprises.

Il a souhaité que le gouvernement favorise la mise en oeuvre des nouveaux projets de Zarubezhneft au Vietnam.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a salué la coopération efficace entre le Vietnam et Zarubezhneft et a promis de demander au ministère de l’Industrie et du Commerce d’appliquer certains mécanismes préférentiels en faveur des entreprises russes, conformément à la loi vietnamienne.



Il a également affirmé le soutien du gouvernement et les conditions optimales pour que Zarubezhneft et PetroVietnam se développent heureusement.-VNA