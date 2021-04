Panorama de la conférence virtulle. Photo : VNA

Le Hoai Trung a fait cette déclaration alors qu'il coprésidait une conférence virtuelle le 1er avril avec Soonthorn Xayachak, secrétaire du Comité central du Parti révolutionnaire du peuple lao (PRPL) et présidente de sa Commission des relations extérieures pour informer les résultats du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).Il a souligné que le Vietnam s’efforce de maintenir un environnement pacifique et stable, et améliorer sa position et son prestige sur la scène internationale.En ce qui concerne les résultats du 13e Congrès national du PCV, Le Hoai Trung a déclaré que le Congrès était important pour intensifier le processus de Doi moi (Renouveau) de manière globale et synchrone, affirmant que c'était une étape importante qui ouvrait un nouveau chapitre du développement du Vietnam.Le Congrès a passé en revue les résultats de la mise en œuvre de la Résolution adoptée lors du 12e Congrès national du Parti, et les réalisations après 35 ans de l’œuvre de Renouveau et 30 ans de réalisation du programme sur la construction nationale, et a donné des évaluations sur la situation régionale et mondiale.Il a déclaré que les documents adoptés au Congrès affirmaient l'importance du marxisme-lénisme et de la pensée de Ho Chi Minh pour le développement de la nation, ajoutant qu'ils persistaient dans l'objectif de l'indépendance nationale en lien étroit avec le socialisme, ainsi que l'intégration internationale pour développer la nation d’une façon plus rapide et plus stable dans la nouvelle ère.Le Hoai Trung a profité de l'occasion pour remercier le Comité central du PRPL, le secrétaire général du Parti et le président du Laos Thongloun Sisoulith, ainsi que d'autres dirigeants du Parti et de l'État du Laos , ainsi que des ministères, agences et organisations pour avoir envoyé des messages et des lettres de félicitations au 13e Congrès national du Parti et aux partenaires vietnamiens, reflétant la relation spéciale Vietnam-Laos.Soonthorn Xayachak, qui est également vice-présidente de l'Assemblée nationale du Laos, a fait l'éloge de l'information du PCV sur les résultats du 13e Congrès national du PCV, montrant que le PCV a attaché de l'importance à la grande amitié, à la solidarité particulière, à la confiance et à la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les peuples du Laos et du Vietnam.Elle s’est réjouie des résultats et du succès du 13e Congrès national du Parti, estimant que sous la direction du PCV, le peuple vietnamien récoltera de nouvelles et plus grandes réalisations dans le processus de Renouveau, ainsi que dans la cause de la construction et de la protection nationales.Les deux parti es se sont réjouies du développement fructueux des relations entre le Vietnam et le Laos, qui ont apporté des avantages pratiques aux peuples des deux nations. Ils ont affirmé leur détermination à surmonter les défis et à s'unir pour bien mettre en œuvre les Résolutions de chaque Parti ainsi que pour exécuter efficacement les accords conclus par les hauts dirigeants des deux Partis et États.Les deux responsables ont affirmé qu'en toutes circonstances, les deux parties feraient de leur mieux pour protéger et entretenir les relations traditionnelles Vietnam-Laos. - VNA