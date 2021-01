Application de nouvelles technologies dans la production industrielle. Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam devrait accomplir l’édification du gouvernement numérique en 2030. Il s’agit de l’un des objectifs définis par la Stratégie nationale en la matière jusqu’en 2030 publiée par le Premier ministre, en vue de réaliser les objectifs fixés dans la Résolution N° 52-NQ / TW concernant un certain nombre de préconisations et de politiques pour participer activement à la 4e révolution industrielle.

D’autres objectifs concernent l’application de nouvelles technologies dans les domaines socio-économiques; la création de nouvelles technologies pour accélérer le renouvellement du modèle de croissance ; la restructuration de l'économie en association avec la mise en œuvre de percées stratégiques et la modernisation du pays; le fort développement de l'économie numérique ; le développement rapide et durable sur la base des sciences et technologies, l'innovation et les ressources humaines hautement qualifiées.

Cette stratégie vise aussi à améliorer la qualité de vie, le bien-être et la santé de la population; assurer fermement la défense et la sécurité nationales, protéger l'environnement écologique; renforcer l'efficacité de l'intégration internationale et lier étroitement le processus d'application de la 4e révolution industrielle à la garantie de la cybersécurité.

Selon cette stratégie, d’ici 2030, le Vietnam continuera de figurer parmi les 40 premiers pays du monde en matière d'Indice mondial de l'innovation (Global Innovation Index-GII), sera classé dans le top 30 mondial en termes de cybersécurité selon le classement de l'indice de cybersécurité dans le monde (GCI) publié par l'Union internationale des télécommunications (UIT) et dans le top 50 mondial en termes de développement de l’e-gouvernement.

L’économie numérique devrait représenter 30% du PIB national. Le Vietnam déploiera les services Internet à large bande par fibre optique et les services 5G largement sur son sol.

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, le gouvernement vietnamien a défini des orientations et tâches concrètes, dont le développement des ressources humaines, l’accélération du développement de l’e-gouvernement vers un gouvernement numérique, le développement de certaines technologies prioritaires pour participer activement à la 4e révolution industrielle, l’élargissement de la coopération internationale et la promotion de l’intégration internationale en matière de sciences et technologies, le développement de l’Internet des objets… -VNA