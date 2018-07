Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors du dialogue de politiques dans le cadre de l'Industry Summit 4.0. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – « Le gouvernement vietnamien est déterminé à élaborer des politiques à long terme et concrètes pour exploiter activement les opportunités offertes par la révolution industrielle 4.0 ainsi que pour limiter les effets indésirables », a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Lors d'un dialogue de politiques tenu le 13 juillet dans le cadre du sommet et de l’exposition internationale de l’industrie 4.0 – 2018, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a salué les résultats de ce sommet qui a clarifié la nécessité de promouvoir l’économie numérique et l’application de nouvelles solutions technologiques.

Selon lui, le Vietnam a activement étudié de nouvelles technologies telles que les objets connectés, les Big Data, la robotique..., afin d'améliorer sa compétitivité et sa capacité d’innovation. Cependant, l'accès à l'industrie 4.0 au Vietnam reste encore lent et ne suit pas encore la tendance de développement mondial.

« Le Vietnam a besoin du soutien et des conseils des partenaires au développement, des entreprises et des experts internationaux, notamment dans le contexte de l'avancement continu des sciences et technologies ainsi que de l’intégration de plus en plus profonde du Vietnam à l’économie mondiale », a souligné Nguyen Xuan Phuc.

Le Premier ministre a demandé aux entreprises, aux habitants, ministères et secteurs vietnamiens de mettre en œuvre de façon synchrone des mesures de promotion du développement de l'économie numérique et de l'industrie intelligente, les considérant comme des étapes essentielles dans le processus de restructuration de l’économie nationale en combinaison avec le renouvellement du modèle de croissance.

Nguyen Xuan Phuc a exhorté à construire des infrastructures informatiques et numériques, à assurer la sécurité des réseaux, à améliorer la qualité de la formation des ressources humaines en science et technologie et à intensifier la coopération internationale en matière d’accès à l’industrie 4.0.

Le Premier ministre a demandé aux ministères du Plan et de l'Investissement, des Sciences et des Technologies de parachever dans les meilleurs délais la Stratégie nationale sur la révolution industrielle 4.0 et le rapport sur les sciences, les technologies et l'innovation au Vietnam pour 2035.

Il a remercié les nations et organisations internationales, y compris les Nations Unies, le Forum économique mondial (FEM), l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE), la Banque mondiale (BM) ... pour leurs aides accordées au Vietnam, avant de s’engager à favoriser la coopération entre les entreprises vietnamiennes et les organisations et groupes étrangers spécialisés dans les sciences et technologies.

Il a également informé de l’intention du gouvernement vietnamien de créer un centre national d’innovation. -VNA