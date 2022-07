Jakarta (VNA) – L’ambassadeur Nguyen Hai Bang, chef de la Mission du Vietnam auprès de l’ASEAN, a assisté le 6 juillet en Indonésie à une réunion du Comité de coordination de la connectivité de l'ASEAN (ACCC).



Il s’agissait de la 2e réunion de ce Comité en 2022.



Les participants ont apprécié les progrès dans la mise en œuvre des cinq domaines stratégiques et de 14/15 initiatives du Plan directeur pour la connectivité de l'ASEAN 2025 (MPAC 2025).



En outre, ils ont souligné la nécessité de continuer à promouvoir et à diffuser des informations sur le contenu et les avantages de MPAC 2025. Ils ont également insisté sur la nécessité d’encourager la participation synchrone des agences spécialisées de l'ASEAN à la mise en œuvre des projets dans le cadre du MPAC 2025…-VNA