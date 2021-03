Jakarta (VNA) – L’ambassadeur Nguyen Hai Bang, chef de la Mission du Vietnam auprès de l’ASEAN, a participé à la 22e réunion du Comité mixte de coopération ASEAN-Chine (ACJCC) qui a eu lieu le 5 mars sous format virtuel.



En tant que président du groupe de travail sur l’Initiative pour l’intégration de l’ASEAN (Initiative for ASEAN Integration Task Force), Nguyen Hai Bang a salué la participation enthousiaste de la Chine à des projets dans le cadre de l'IAI (Initiative for ASEAN Integration).

L’ambassadeur Nguyen Hai Bang, chef de la Mission du Vietnam auprès de l’ASEAN. Photo : VOV



Il a suggéré que la Chine continue d'appuyer le plan de travail de la 4e phase de l'IAI avec de nouveaux projets, essentiellement dans cinq secteurs stratégiques que sont l'alimentation et l'agriculture, la facilitation du commerce, les micro, petites et moyennes entreprises, l’éducation et la santé.Lors de la réunion, la Chine a déclaré qu’elle dépenserait 5 millions de dollars pour l’Initiative de coopération en santé communautaire ASEAN-Chine, en plus de sa contribution de 1 million de dollars au Fonds de l'ASEAN pour la réponse au COVID-19.Les pays de l'ASEAN ont vivement apprécié les contributions de la Chine et ont déclaré souhaiter renforcer la coopération entre les deux parties dans les temps à venir pour mettre en œuvre le Plan d'action sur la coopération ASEAN-Chine pour 2021-2025.La 23e réunion du Comité mixte de coopération ASEAN-Chine (ACJCC) est prévue en 2022. -VNA