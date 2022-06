L’ambassadeur Nguyen Hai Bang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN. Photo d'archives: VNA



Jakarta (VNA) – L’ambassadeur Nguyen Hai Bang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN, a assisté le 10 juin à Jakarta à la 2e réunion du Comité de partenariat pour le développement ASEAN-Italie (AI-DPC).



Lors de la réunion, les ambassadeurs de l’ASEAN ont salué les engagements de l'Italie envers l'ASEAN et la région à travers des propositions de nouveaux projets.



Les deux parties ont convenu d’adopter un document sur la coopération ASEAN-Italie pour la période 2022-2026, lequel contribue à définir des orientations des activités de coopération spécifiques sur les trois piliers : politique - sécurité, économie, culture - société.



Les participants ont également discuté de questions d’intérêt commun. Ils ont souligné l’importance de la garantie de la liberté de navigation et de survol, de la sécurité et de la paix en Mer Orientale, ainsi que du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. -VNA