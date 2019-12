Panorama du colloque sur l'ASEAN. Photo : VNA

Prague (VNA) – La conseillère de l’ambassade du Vietnam en République tchèque Tran Thanh Huong a présenté un exposé sur le développement de la communauté économique de l’ASEAN lors d’un colloque sur l’ASEAN tenu le 3 décembre à Prague, en République tchèque.

Avec une population de 642 millions d’habitants, l’ASEAN devient la 5e économie du monde. L’an dernier, le PIB de ce bloc a atteint près de 3.000 milliards de dollars.

Selon Mme Tran Thanh Huong, une des raisons pour laquelle l’ASEAN devient un centre commercial important dans le monde c’est que ce bloc est situé à la porte d’entrée de nombreux axes d’échanges commerciaux dont la mer Orientale, une des voies de navigation maritime les plus trépidantes du monde avec une valeur annuelle d’environ de 5.300 milliards de dollars de marchandises.

Pourtant, l’ASEAN doit faire face désormais à plusieurs difficultés notamment les infrastructures laissant à désirer. Pour les surmonter, l’ASEAN doit s’intéresser à l’accélération du système commercial global ouvert et l’intensification de la connectivité de commerce et d’investissement avec ses partenaires.

Des représentants des ambassades de 6 pays de l’ASEAN en République tchèque que sont l’Indonésie, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines et le Vietnam sont des orateurs principaux dudit colloque. Ils ont présenté des traits généraux sur l’histoire de fondation de l’ASEAN en se basant sur trois piliers : politique-sécurité, économie, culture-société pour contribuer à garantir la paix et la prospérité dans la région. Actuellement, l’ASEAN doit faire face aux défis liés à la paix et la sécurité dans la région comme la question liée à la mer Orientale.

Ils ont souligné que l’Union européenne (UE) devient un des partenaires de dialogue important de l’ASEAN, notamment dans la politique et la sécurité.

Ce colloque a été organisé par le Centre d’études sur l’Asie relevant de l’Université de l’économie de Prague en coopération avec les ambassades des pays de l’ASEAN en République tchèque.

L’événement a suscité la participation des représentants du ministère tchèque des Affaires étrangères, l’Académie de la République tchèque, des enseignants et étudiants de ladite université.-VNA