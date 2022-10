Hanoi (VNA) - Une délégation vietnamienne conduite par le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Trân Quôc Khanh, a participé le 8 octobre à la sixième session du Conseil de l’Accord global et progressif de Partenariat transpacifique (CPTPP) tenue à Singapour.

L’événement a réuni les responsables économiques et financiers des 11 pays membres (Australie, Brunei, Canada, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam).

Dans son discours d’ouverture, le ministre singapourien de l’Industrie et du Commerce, Gan Kim Yong, a salué les progrès obtenus dans le cadre du CPTPP depuis trois ans.

Le chiffre d’affaires au sein du CPTPP est passé de 467 milliards de dollars en 2019 à 535 milliards en 2021, malgré la pandémie de Covid-19. Le partenariat entre ses pays membres a été renforcé.

Le CPTPP de 11 membres est entré en vigueur pour l'Australie, le Canada, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et Singapour en décembre 2018, le Vietnam en janvier 2019 et le Pérou en septembre 2021. Brunei et le Chili sont les autres pays qui n'ont pas encore achevé le processus de ratification.- VNA