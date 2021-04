L’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le 13 avril, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en ligne pour écouter les rapports et discuter des activités de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK).

L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies et Représentant spécial du Secrétaire général pour le Kosovo, Zahir Tanin, le ministre serbe des Affaires étrangères Nikola Selakovic et la représentante du Kosovo Donika Gërvalla ont assisté à la réunion.

Lors de cette réunion, l’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies, a salué le rôle de la MINUK, notamment dans l’assistance de la communauté locale à répondre à la pandémie de COVID-19.

Mettant l’accent sur l’importance de la résolution 1244 (1999), le Vietnam a appelé les deux parties à dialoguer et respecter leurs engagements afin de mettre en œuvre les accords conclus pour garantir la sécurité et la stabilité au Kosovo.

Le Vietnam a salué les initiatives prises par la MINUK, en coordination avec les agences et programmes des Nations Unies au Kosovo, pour maintenir la continuité des opérations, protéger son personnel et aider les autorités locales et les communautés à gérer la pandémie de COVID-19.

« Nous apprécions l’approche de la MINUK pour soutenir les communautés locales par le biais de divers forums, conférences et projets de renforcement de la confiance, a-t-il dit.

Le Vietnam a encouragé la MINUK à continuer de s’acquitter de ses objectifs et de son mandat de promotion de la sécurité et de la stabilité au Kosovo.

À la communauté internationale, il a demandé de continuer de déployer des efforts pour aider Belgrade et Pristina à mettre de côté leurs différences et à parvenir à des solutions pacifiques et durables pour le bien-être de toutes les communautés et pour la paix et la sécurité dans la région.

M. Zahir Tanin, pour sa part, a salué le bon déroulement, le 14 février, des élections législatives dans l’ensemble du Kosovo au cours desquelles le parti vainqueur, Vetëvendosje, a gagné plus de la moitié des voix. Cela a permis de mettre fin à une période turbulente au cours de laquelle trois différents gouvernements se sont succédés en moins de 18 mois.

« Maintenant qu’un gouvernement fortement mandaté est installé à Pristina, j’espère que les sujets difficiles seront traités avec sérieux et diligence », a indiqué M. Tanin qui a par ailleurs souligné que seul un dialogue significatif et sincère entre Pristina et Belgrade et une politique tournée vers l’avenir permettront de répondre aux intérêts mutuels.

D'autres pays ont exprimé leur soutien pour le rôle de la MINUK au Kosovo en estimant qu'il est nécessaire à maintenir les activités de la MINUK. - VNA