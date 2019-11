Nagoya (VNA) - Le vice-ministre permanent vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a participé à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 qui se tient les 22 et 23 novembre à Nagoya, au Japon, et dont les thèmes sont le commerce international et la gouvernance mondiale, les objectifs de développement durable et l’Afrique.

Le vice-ministre permanent vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo: VNA

À la réunion du G20, le vice-ministre, à la tête d’une délégation vietnamienne, prendra part aux discussions portant sur le libre-échange et la gouvernance mondiale, les objectifs de développement durable et le soutien à l’Afrique.Auparavant, les dirigeants du G20 se sont réunis en sommet à Osaka les 28 et 29 juin pour aborder les principaux défis économiques mondiaux. Ils se sont concentrés sur le commerce mondial, la transformation numérique, le climat et l’énergie ainsi que les inégalités.Les dirigeants du G20 ont discuté de la marche à suivre pour moderniser l'Organisation mondiale du commerce (OMC). L’année dernière, les dirigeants du G20 s’étaient engagés à réformer l’Organisation mondiale du commerce.Ils ont abordé la transformation numérique et la manière dont l’exploitation efficace des données peut permettre la croissance économique, le développement et le bien-être social. Ils ont également discuté de questions liées aux flux de données.Les inégalités et le vieillissement de la population figuraient également à l’ordre du jour du sommet. Les dirigeants du G20 ont reconnu qu’il importait de promouvoir le vieillissement actif et qu’il fallait accroître la participation des jeunes, des femmes et des personnes handicapées au marché du travail.Enfin, les dirigeants du G20 ont confirmé leur engagement à mettre en œuvre le programme 2030 et ses 17 objectifs de développement durable. – VNA