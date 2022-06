Hanoï, 9 juin (VNA)- L'ambassadeur Vu Ho, chef par intérim des hauts officiels vietnamiens chargés des affaires de l’ASEAN (SOM ASEAN Vietnam) a participé le 8 juin à la réunion virtuelle des hauts fonctionnaires du Sommet de l'Asie de l'Est (EAS).

L'ambassadeur Vu Ho, chef par intérim des hauts officiels vietnamiens chargés des affaires de l’ASEAN (SOM ASEAN Vietnam). Photo : VNA

Les pays participants comprenaient les 10 membres de l'ASEAN et leurs partenaires : la Chine, le Japon, la République de Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Inde, la Russie et les États-Unis.



S'exprimant lors de la réunion, le diplomate vietnamien a proposé que les partenaires de haut niveau en Asie de l'Est, avec leurs potentiels et leurs forces, continuent de renforcer la coopération avec l'ASEAN dans la réponse à la pandémie de COVID-19, en renforçant la reprise, ainsi que son soutien pour diminuer l’écart de développement dans la sous-région, notamment la région du Mékong.

Photo : VNA



Il a également suggéré qu'il est nécessaire de promouvoir davantage le rôle stratégique de l'EAS, le dialogue et la coopération, d’améliorer la confiance, la compréhension et le respect mutuel, gérer des désaccords, minimiser les différences et lutter pour le développement, la paix, la sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde.



L'ambassadeur vietnamien a réaffirmé la position de principe de l'ASEAN sur la Mer Orientale, qui se concentre sur la promotion du dialogue et de la coopération, l'instauration de la confiance, le respect du droit international, le règlement des litiges et différends par des moyens pacifiques.



Il vise également à soutenir les efforts visant à mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale, ainsi qu'à achever prochainement le Code de conduite dans cette zone maritime conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer de 1982 (UNCLOS).



Lors de la réunion, les délégués ont souligné le bon déroulement des liens de coopération de l'EAS ces derniers temps, ainsi que l'efficacité du déploiement du plan d'action de l'Asie de l'Est pour la période 2018-2022. Ils sont convenus d'intensifier la coordination pour contrôler efficacement la pandémie de COVID-19 et promouvoir une reprise durable.



Soulignant l'importance stratégique des mers et des océans avec l'espace de développement de chaque pays, les responsables ont souligné la responsabilité de se coordonner pour garantir la paix, la stabilité, la sécurité de la navigation maritime et aérienne dans la région.



D'autre part, ils ont assuré leur soutien au rôle de l'ASEAN dans la promotion du dialogue et le soutien au Myanmar dans la recherche de solutions pour stabiliser la situation.

En ce qui concerne le conflit en Ukraine, les participants ont souligné que les différends et les désaccords doivent être résolus par des moyens pacifiques, sur la base des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, du Traité d'amitié et de coopération en Asie de l'Est et du Sud (TAC) et du droit international. - VNA