Hanoi (VNA) - Le ministre vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dào Ngoc Dung a prononcé le 8 juin, une allocution en ligne, dans le cadre de la 110e session de la Conférence internationale du Travail.

Le ministre vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dào Ngoc Dung. Photo : VOV

L’événement était organisée en ligne et en présentiel au siège de l’Organisation internationale du Travail (OIT) à Genève, en Suisse, avec plus de 4.000 délégués venus de 187 pays et territoires membres de l’OIT.

Le ministre vietnamien a salué les initiatives prises par l’OIT pour promouvoir des emplois décents et une économie solidaire. En ce qui concerne l’économie solidaire, au Vietnam, l’économie collective contribue activement à la croissance et à la restructuration économique nationale, à la garantie de la sécurité alimentaire, à l’adaptation au changement climatique et au développement vert, a indiqué Dào Ngoc Dung.

Le Premier ministre vietnamien a promulgué les plans pour mettre en oeuvre la convention 98 de l’OIT sur le droit syndicat et les négociations collectives et la convention 105 de cette même organisation sur l’abolition du travail forcé, a-t-il rappelé.-VOV/ VNA