La Conférence intergouvernementale chargée d’adopter le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Photo: Xinhua/VNA



Hanoï (VNA) – Une délégation du Vietnam, conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Quoc Dung a participé à la Conférence intergouvernementale chargée d’adopter le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (Global Compact for Migration-GCM), tenue les 10 et 11 décembre à Marrakech (Maroc).



Prenant la parole, le responsable vietnamien a tenu en haute estime la signification historique du GCM. C’est une avancée importante pour la coopération internationale dans la migration. Il a aussi souligné le point de vue du Vietnam et ses politiques d’encourager la migration légale et en ordre et de soutenir le renforcement de la coopération internationale dans l’empêchement de la migration illégale.



Selon Nguyen Quoc Dung, aucun accord multilatéral et global n’est parfait et ne répond aux demandes et aux intérêts des pays. Alors, il faut respecter les particularités des pays et continuer de perfectionner ce pacte durant le processus d’application.



S’exprimant lors de cet événement, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a glorifié les efforts de coopération des pays durant le processus d’élaboration et d’adoption de ce pacte historique avec des mesures permettant de mieux gérer la migration ainsi que de respecter la souveraineté nationale.



Les participants ont constaté que la migration était une question internationale brûlante, soulignant la migration légale et la garantie des droits des migrants légaux. Ils ont estimé le rôle du secrétaire général et les efforts des pays membres, des organisations internationales, des organes onusiens pour parvenir à cet pacte et affirmé l’engagement des pays membres pour une coopération commune et avec l’ONU et les parties concernées pour appliquer efficacement ce pacte.



La Conférence intergouvernementale chargée d’adopter le GCM a été organisée dans le cadre de la « Semaine internationale des migrants», tenue du 5 au 11 décembre au Maroc sous l’égide de l’ONU. La semaine, avec plus de 70 activités, a attiré des représentants de 164 pays membres de l’ONU et de 50 organisations internationales, non gouvernementales, socio-politiques, des instituts, entre autres.



Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières a été élaboré sur la base de la « Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants », adoptée lors de la 71e session de l’Assemblée générale de l’ONU, tenue en septembre 2016, selon laquelle les États membres s'engagent à lancer un processus de négociations intergouvernementales devant conduire à l’adoption du pacte mondial. -VNA