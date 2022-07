Les ministres participant à la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La 7e réunion des ministres des Affaires étrangères (AE) de la Coopération Mékong-Lancang (MLC) a eu lieu le 4 juillet au Myanmar, avec la participation du Cambodge, du Laos, du Myanmar, de la Thaïlande, de la Chine et du Vietnam.



La délégation vietnamienne était conduite par le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son.



Dans son discours, le chef de la diplomatie vietnamienne a affirmé les contributions efficaces de son pays à la MLC. Il a souligné que dans la période post-pandémique, les membres devaient veiller à ce que la MLC se développe de manière pratique, en accordant la priorité à la croissance économique et au développement durable, pour apporter des intérêts tangibles aux populations.



Bui Thanh Son a proposé de mettre l'accent sur la coopération dans la reprise économique et le renforcement de la résilience de l'économie, de soutenir les pays membres dans l'adaptation au changement climatique et la transition vers un modèle économique vert. Il a également suggéré de promouvoir la coopération dans la gestion et l'utilisation durable des ressources en eau, en particulier en accélérant l'élaboration du plan d'action de coopération sur les ressources en eau de la MLC pour la période 2023-2027. Il est en outre nécessaire d’encourager l'expansion de la consultation et du dialogue entre les pays membres sur les plans de développement des ressources en eau, de renforcer le partage de données hydrologiques, météorologiques et celles sur le fonctionnement de barrages hydroélectriques, d’intensifier la coordination entre la MLC et la Commission du Mékong…



Les participants ont adopté un communiqué de presse conjoint et quatre déclarations communes sur le renforcement de la coopération agricole, la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, les douanes et la facilitation du commerce, les échanges entre les civilisations de la MLC. Ainsi, dans les temps à venir, la MLC se concentrera sur la reprise économique et le développement grâce au renforcement de la connectivité; la gestion des risques de catastrophes naturelles, la protection de l'environnement, l’adaptation au changement climatique, l’utilisation durable des ressources en eau; le renforcement de la sécurité médicale; les échanges entre habitants via les activités culturelles, touristiques, sportives…



Le même jour, le ministre Bui Thanh Son a eu une rencontre avec son homologue chinois, Wang Yi.