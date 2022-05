Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam lors du débat de haut niveau de la 78e session annuelle de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique, qui se déroule du 23 au 27 mai à Bangkok (Thaïlande). Photo: VNA



Bangkok (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam participe à la 78e session annuelle de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) qui se déroule du 23 au 27 mai à Bangkok, en Thaïlande, sur l'invitation d'Armida Salsiah Alisjahbana, secrétaire générale adjointe de l’ONU et secrétaire exécutive de la CESAP.



L’événement réunit des dirigeants et officiels de 51 pays et territoires pour discuter de la promotion du développement durable en Asie-Pacifique.



Dans son discours prononcé lors du débat de haut niveau tenu le 23 mai, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a souligné l'importance de cette session car elle marque le 75e anniversaire de la création de la CESAP, ainsi que ses contributions au processus de développement socio-économique de la région.

Photo: VNA





Il s'est également dit préoccupé par les impacts de la pandémie de Covid-19, des défis tels que le changement climatique, les catastrophes naturelles, etc., sur le processus de relance et de développement socio-économique, en particulier la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.



Dans ce contexte, Vu Duc Dam a proposé de construire un système de sécurité sociale pour garantir aux gens un emploi, un revenu et un accès complet aux services de base, de renforcer la connectivité régionale, de promouvoir la transformation numérique, l'innovation et d'accroître la mobilisation des ressources pour mettre en œuvre des initiatives, des partenariats en Asie-Pacifique et avec d'autres régions...

Panorama du débat. Photo: VNA





Il a également insisté sur les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économiques et de mise en œuvre de l'Agenda des Nations Unies pour le développement durable.



A cette occasion, il a déclaré souhaiter continuer de bénéficier de la coopération et du soutien de la communauté internationale, notamment des Nations Unies, de la CESAP en particulier, pour la relance et le développement socio-économique, la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable et des engagements pris lors de la COP26.



Il a affirmé que le Vietnam continuerait de contribuer de manière active, responsable et efficace aux efforts de la CESAP, des Nations unies en général, pour la paix, la stabilité et le développement durable et inclusif.



Durant son séjour à Bangkok, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a rencontré Armida Salsiah Alisjahbana, secrétaire générale adjointe de l’ONU et secrétaire exécutive de la CESAP.



Il a affirmé son soutien à la déclaration de Bangkok adoptée lors de cette session, qui établit un programme commun avec des orientations d'action spécifiques pour promouvoir le développement durable dans la région, tout en proposant à la CESAP de renforcer le soutien aux pays en développement, dont le Vietnam, pour accélérer la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable.



De son côté, Armida Salsiah Alisjahbana a déclaré apprécier le rôle et les contributions du Vietnam à la CESAP, affirmant que celle-ci était prête à accroître son assistance au Vietnam pour accélérer la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable, notamment par la formation et le renforcement des systèmes de données. -VNA