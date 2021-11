Hanoi (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, des responsables des ministères de la Sécurité publique et de la Justice, ainsi que des chercheurs et praticiens du droit international au Vietnam participent à la 59e réunion de l’Organisation juridique consultative pour les pays d’Asie et d’Afrique (AALCO) organisée par visioconférence.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA

La délégation vietnamienne a prononcé des discours qui mettent l’accent sur le droit international, le respect de l’état de droit au niveau international et le soutien au règlement pacifique des différends internationaux.Elle a également partagé l’expérience du pays en matière de gestion des relations extérieures, ainsi que ses points de vue sur la codification et le développement progressif du droit international, selon le ministère des Affaires étrangères.Se déroulant du 29 novembre au 1er décembre, cette édition à Hong Kong (Chine) se concentre sur des questions juridiques telles que les activités de la Commission du droit international et le droit international dans le cyberespace. Elle devra élire le secrétaire général de l’AALCO pour le mandat 2021-2025.Résultat important de la Conférence de Bandung, l’AALCO est une organisation intergouvernementale qui a été fondée en 1956 dans le but de partager des expériences et des informations sur des questions juridiques internationales impliquant les intérêts des pays d’Asie et d’Afrique. Regroupant 47 États membres, elle est la seule plate-forme couvrant à la fois l’Asie et l’Afrique pour la coopération sur le droit international.Le Vietnam est officiellement devenu membre de l’AALCO lors de la 56e réunion de cette organisation au Kenya en 2017 après avoir été son observateur. – VNA