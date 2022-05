Hanoï, 31 mai (VNA) - Une délégation vietnamienne conduite par l’auditrice générale adjointe d’État, Hà Thi My Dung, a assisté à la 58e conférence du comité exécutif de l’Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI-58), qui s'est tenue virtuellement le 31 mai.

L’auditrice générale adjointe d’État, Hà Thi My Dung, assiste à la 58e conférence du comité exécutif de l’Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI-58) tenue virtuellement. Photo : VNA

Organisée par le Pakistan, la conférence a réuni des représentants de 14 institutions supérieures de contrôle (ISC), dont 12 sont membres du comité exécutif, dont le Vietnam, et deux sont membres du comité d'audit de l'ASOSAI.

Dans ses remarques, Hà Thi My Dung a déclaré qu'après avoir terminé sa présidence de l'ASOSAI pour le mandat 2018-2021, l'Audit d'État du Vietnam (SAV) a joué un rôle actif dans les activités de l'ASOSAI en tant que membre du comité exécutif pour 2021-2024 et membre des groupes de travail de l'ASOSAI sur la gestion de crise et l'audit du développement durable, ainsi que les modifications du règlement de l'ASOSAI.

Elle a également assisté à une réunion du Comité de développement des capacités en mai et a participé à la rédaction du 13e projet de recherche de l'ASOSAI intitulé «L’audit à distance pour les Institutions supérieures de contrôle des finances publiques: avenir et enjeux», ainsi qu’à la modification des règlements et du code de l’ASOSAI, a-t-elle ajouté.

L’auditeur général du Pakistan, Muhammad Ajmal Gondal, a décrit la réunion comme un forum permettant aux membres de l'ISC de promouvoir la coopération et le développement durable, vers des réformes opérationnelles en partageant des connaissances et des expériences, en identifiant les défis et en décrivant des solutions de coopération au niveau régional afin d'assurer la transparence et la responsabilité. dans les finances publiques.

Chanathap Indamra, président du Comité d'audit de l'État de Thaïlande - président de l'ASOSAI en 2021-2024, a exprimé l'espoir que les membres de l'ISC intensifieront leur coopération et travailleront pour améliorer la transparence de l'ASOSAI afin d'atteindre les objectifs de développement durable, sans laisser personne pour compte.

La réunion a approuvé un certain nombre de rapports, dont un sur le plan stratégique de l'ASOSAI pour 2022-2027, et d'autres par des groupes de travail.

Après le Pakistan, la République de Corée accueillera la 59e conférence. - VNA