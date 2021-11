Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Le directeur général adjoint de l’Assurance sociale du Vietnam (VSS), Dao Viet Anh assiste les 25 et 26 novembre à la 38e réunion réunion du comité exécutif de l'Association de bien-être social de l'ASEAN (ASSA), tenue par visioconférence.

Après la cérémonie d'ouverture, les délégués ont assisté à deux session de débat sur les thèmes : « COVID-19 et incertitudes économiques : impact et politiques de réponse » et « Solutions numériques pour le patronage social ».

Le 26 novembre, l’ASSA ayant pour le thème « Le patronage social face à la numérisation et aux incertitudes économiques »organisera la cérémonie de remise des prix de reconnaissance. La VSS sera également à l'honneur dans la catégorie des technologies de l'information avec le lancement de l'application VssID, qui permet aux citoyens de gérer plus facilement et rapidement les services publics sur l'assurance-santé, l'assurance sociale.

Au 22 novembre, plus de 24,5 millions de Vietnamiens avaient installé l'application et 22,8 millions d'entre eux se sont connectés.

Lors de la séance de clôture, la réunion devra adopter son ordre du jour, transférer le symbole et les documents de l'ASSA aux nouveaux président et secrétaire général, et proposer le thème de la prochaine réunion.

Fondé le 13 février 1998 à Bangkok, l'ASSA regroupe 21 organisations de bien-être social des 10 pays membres de l'ASEAN. La VSS est le seul représentant du Vietnam à l’ASSA. -VNA