La 21e Rencontre internationale des partis communistes et ouvriers à Izmir (Turquie). Photo: VNA



Izmir (VNA) – Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) a pris part à la 21e Rencontre internationale des partis communistes et ouvriers (IMCWP) tenue du 18 au 20 octobre à Izmir (Turquie).

Cet événement, placé sous le thème « 100e anniversaire de la fondation de l’Internationale communiste. La lutte pour la paix et le socialisme se poursuit! », a réuni 137 délégués de 74 partis communistes et ouvriers de 58 pays. Il a été organisé conjointement par le Parti communiste turc (TKP) et le Parti communiste de Grèce (KKE).

La délégation vietnamienne a mis l'accent sur la volonté du PCV de renforcer les relations amicales et traditionnelles avec les forces communistes et ouvrières internationales, d'échanger des expériences, d’étudier ensemble des questions théoriques et pratiques dans le processus de construction du socialisme.

Les délégués ont souligné le rôle du marxisme-léninisme dans la lutte des partis communistes et ouvriers dans le contexte actuel. Ils ont appelé les partis communistes et ouvriers à continuer de renforcer la coordination des actions afin d'intensifier la lutte pour la protection des droits légitimes et des intérêts des travailleurs.

Les participants ont discuté de la situation, des résultats des luttes menées ces derniers temps ainsi que des tâches pour l’avenir. Ils ont convenu d’adopter l’appel de cette 21e Rencontre.

En marge de cet événement, la délégation vietnamienne a rencontré des dirigeants du TKP et du KKE, ainsi que d’autres partis politiques pour discuter des mesures d'intensification des relations bilatérales, et échanger des points de vue sur des questions régionales et internationales.

Les représentants des partis ont souligné la nécessité de résoudre les différends régionaux par la voie pacifique, sur la base des principes fondamentaux du droit international, de la Charte des Nations Unies et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). –VNA