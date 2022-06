Le général de corps d’armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre vietnamien de la Défense (à droite). Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le général de corps d’armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre vietnamien de la Défense, a participé à la 19e Conférence sur les politiques de sécurité du Forum régional de l'ASEAN, qui s’est tenue en ligne le 3 juin.

Le général Nem Sowath, conseiller spécial du vice-Premier ministre cambodgien et ministre de la Défense Tea Banh, a présidé cette conférence.

Dans son discours, le général de corps d’armée Hoang Xuân Chiên a partagé son point de vue sur la situation de sécurité régionale et mondiale actuelle, les défis de sécurité traditionnels et non traditionnels, y compris la question de la Mer Orientale.

Il a souligné que le ministère vietnamien de la Défense appréciait hautement la coopération au sein de l'ASEAN ainsi que le rôle central du bloc régional dans la promotion du dialogue et de la coopération entre l'ASEAN et ses partenaires pour l'objectif de paix, de stabilité et de prospérité.

Le vice-ministre vietnamien a déclaré espérer que tous les conflits et désaccords seraient résolus par des moyens pacifiques sur la base du respect du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM 1982).

Le général Nem Sowath a partagé l'opinion du chef de la délégation vietnamienne sur les défis de sécurité traditionnels et non traditionnels complexes en cours. Il a convenu avec le point de vue du Vietnam sur la résolution des différends par des moyens pacifiques et avec la promotion du rôle de l'ASEAN et des mécanismes dirigés par l'ASEAN tels que l'ADMM+ et l'ARF pour assurer la paix et la coopération dans la région.

Lors de cette conférence, les participant ont échangé leurs points de vues sur les défis sécuritaires émergents dans la région et au niveau international, les orientations visant à approfondir la coopération en matière de défense dans la région dans la période post-pandémie, et les mesures pour instaurer la confiance et renforcer la solidarité et la coopération entre les membres de l'ARF... -VNA