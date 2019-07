Hanoï, 19 juillet (VNA) - Un reportage de Nikkei Asian Review a annoncé que la production des Wireless AirPods d'Apple devrait bientôt commencer au Vietnam.

Selon Phone Arena, les choix d’Apple découlent de l’escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui l’oblige à trouver un moyen de fabriquer ses produits dans différents pays du monde, en évitant une dépendance excessivevis-à-vis de la Chine.Mais cela ne semble pas simple, car Apple doit trouver une nouvelle chaîne d’approvisionnement et former ses employés. En conséquence, la société n’envisage actuellement que 15-30% de sa production hors de Chine.Les AirPods sont le produit d’Apple avec la croissance la plus rapide, avec des ventes en hausse de 75%, passant de 20 millions d’unités en 2017 à 35 millions l’an dernier. Ce sont également les casques sans fil les plus vendus avec une part de marché d’environ 60%.En ce qui concerne le reportage de Nikkei, des sources ont indiqué que le fournisseur Goertek utiliserait son usine de production au Nord du Vietnam pour produire un lot d'essai d'AirPod. Apple a commandé à sa chaîne logistique de fournir un petit nombre de composants pour réaliser des tests.Karen Ma, analyste en marchés émergents de l'Institut de recherche en technologie industrielle de Taiwan (Chine), a commenté: « De nombreuses entreprises de technologie déplacent ou augmentent leur production au Vietnam afin d'éviter les tarifs douaniers, car ce pays est proche de la Chine. Le pays et sa chaîne d'approvisionnement sont relativement complets par rapport aux autres pays d'Asie du Sud-Est. Cependant, le Vietnam pourrait bientôt faire face à une pénurie de main-d'œuvre et à une augmentation des coûts de production ».On sait qu’en raison de sa proximité avec la Chine, il est plus facile de relier les chaînes d’approvisionnement. En outre, le Vietnam a des travailleurs qualifiés qui sont moins payés que les travailleurs chinois. Cependant, de nombreuses entreprises transfèrent leur production au Vietnam, ce qui rend la pénurie de main-d'œuvre plus stressante. La population vietnamienne est actuellement de 95 millions d’habitants, soit environ un dixième de la population chinoise.Toujours selon des sources, les fournisseurs de composants AirPod d’Apple sont tenus de maintenir les prix inchangés durant la période d’essai, mais cela peut être pris en compte lorsque la production augmente. La production initiale sera limitée, mais il est très facile d'augmenter la capacité une fois que tous les processus de production fonctionneront correctement. -NDEL/VNA