Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc lors d'un débat ouvert de haut niveau de l'ONU, le 19 avril. Photo : VNA



Hanoi (VNA) – Sur la base de la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation, de diversification et d’intégration internationale étendue, intégrale et efficace du 13e Congrès national du Parti, le Vietnam a efficacement promu son rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, participé de manière proactive et active, contribué substantiellement aux travaux du Conseil de sécurité et obtenu de nombreux résultats remarquables.



Ces remarques ont été faites jeudi 1er juillet par le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoàng Giang, chef du Groupe de travail intersectoriel sur l’assomption par le Vietnam du poste de membre non permanent du Conseil de sécurité, en présidant une conférence destinée à faire un bilan préliminaire du premier semestre de 2021.



Selon le responsable, le Vietnam a assumé avec succès la présidence du Conseil de sécurité pour la deuxième fois (avril 2021) et a promu quatre événements clés, notamment le débat ouvert de haut niveau présidé par le président de la République, Nguyên Xuân Phuc sur le sujet "Renforcement de la coopération entre l’ONU et les organisations régionales pour promouvoir l’instauration de la confiance et le dialogue en matière de prévention et de règlement des conflits".

La délégation vietnamienne lors d'un débat ouvert de haut niveau de l'ONU, le 19 avril à Hanoi. Photo: VNA



Trois autre événements comprennent et les débats de niveau ministériel présidés par le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son sur le thème ''Surmonter les conséquences des mines et des explosifs de guerre et maintenir une paix durable : renforcer la cohésion pour une action plus efficace", sur la ''Protection des installations essentielles à la vie des populations dans les conflits armés'', et le débat ouvert annuel présidé par le chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU sur les ''Violences sexuelles dans les conflits''.



Le Conseil de sécurité de l’ONU a continué à démontrer et à promouvoir son rôle en tant que principal mécanisme important responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales avec un programme large et riche avec un total de près de 200 réunions au niveau d’ambassadeur, de chef de mission permanente, et des centaines de réunions de travail, et 63 documents adoptés, a-t-il conclu. – VNA