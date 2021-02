New York, 17 février (VNA) - Préoccupé par la situation sécuritaire en Iraq, le Vietnam a réitéré sa condamnation de tous les actes de terrorisme et de violence extrémiste qui font des victimes civiles.

C’est ce qu’a déclaré le chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies Dang Dinh Quy lors d’une réunion ouverte tenue en ligne le 16 février sur la situation en Iraq avec la participation de Mme Jeanine Hennis-Plasschaert, Représentante spéciale du Secrétaire général pour l’Iraq et Chef de la Mission d’assistance des Nations Unies dans ce pays (MANUI).

Le Vietnam a appuyé les efforts déployés par le gouvernement iraquien pour assurer la stabilité à long terme du pays.

Il a également salué les activités menées par l’Iraq en vue des élections prévues en octobre, souhaitant que ce scrutin soit organisé de manière libre, équitable et inclusive. La délégation a par ailleurs encouragé le Gouvernement à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour faire face à la crise économique et à la pandémie de COVID-19, tout en l’invitant à renforcer ses relations avec son homologue régional du Kurdistan pour régler les problèmes en suspens.

À cet égard, le Vietnam a appelé au plein respect de l’indépendance et de l’intégrité territoriale de l’Iraq par tous les acteurs régionaux et internationaux. La délégation s’est ensuite prononcée pour un retour ou un établissement sûr, volontaire, digne et durable des personnes déplacées, mettant en garde contre une « crise de déplacement secondaire ».

Dans ce contexte, le Vietnam a salué les efforts de la MANUI et des agences des Nations Unies pour aider l’Iraq dans sa quête de stabilité et de sécurité nationales et pour fournir une aide humanitaire aux personnes affectées par les conflits, la pauvreté et la pandémie. Il a aussi exhorté les donateurs internationaux à poursuivre leur assistance à l’Iraq par le biais des agences de l’ONU. Avant de conclure, la délégation a réaffirmé son soutien à la poursuite de la coopération entre les gouvernements de l’Iraq et du Koweït dans la recherche des ressortissants koweïtiens et de pays tiers portés disparus et la restitution des biens koweïtiens.

Lors de la réunion, Mme Jeanine Hennis-Plasschaert a condamné l’attaque meurtrière à la roquette menée hier soir contre Erbil et appelé à une étroite collaboration entre Bagdad et Erbil pour traduire les coupables en justice. Au cours de cette nouvelle année, les Iraquiens espèrent tourner la page sur plusieurs fronts, a-t-elle expliqué: sortie de la pandémie, élections, réformes économiques, renforcement de l’état de droit et création d’un environnement plus sûr pour tous.

Les pays se sont également déclarés préoccupés par l'impact grave de la pandémie du COVID-19 et des autres difficultés auxquelles l'Irak est confronté et ont exhorté la communauté internationale à accroître son soutien à l'Iraq, à soutenir les efforts de la MANUI et les organisations des Nations Unies. - VNA