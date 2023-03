Madrid (VNA) - Une délégation de l'Assemblée nationale du Vietnam (AN) conduite par son vice-président permanent Trân Thanh Mân est arrivée le 15 mars à Madrid, entamant sa visite de travail de 4 jours en Espagne.



Le secrétaire général du Parti communiste d’ Espagne (PCE) Enrique Fernando Santiago Romero et le vice-président permanent de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân (gauche). Photo: VNA

Lors d'une rencontre avec le secrétaire général du Parti communiste d’Espagne (PCE) Enrique Fernando Santiago Romero, le vice-président permanent de l’AN Trân Thanh Mân a hautement apprécié le développement heureux des relations bilatérales entre le Vietnam et l'Espagne, comme en avaient témoigné les rencontres entre les hauts dirigeants des deux pays ces dernières années.



Il a déclaré que la coopération entre les Partis contribuait à promouvoir les relations politiques et diplomatiques entre le Vietnam et l'Espagne.



Il a également émis l’espoir que la Commission européenne (CE) supprimerait bientôt le carton jaune imposé aux exportations de produits aquatiques du Vietnam.



De son côté, Enrique Santiago a déclaré que le PCE était toujours prêt à aider et à promouvoir les relations entre les deux pays et les deux Partis.



Il s'est également engagé à faire des efforts pour soutenir et promouvoir les relations entre le Vietnam et les organisations multilatérales, et à œuvrer pour que les parlements de pays européens ratifient l'accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA) dans les meilleurs délais.



Concernant la coopération parlementaire, Enrique Santiago a affirmé que le PCE était prêt à servir de passerelle pour promouvoir la coopération entre les Cortes Generales et l'Assemblée nationale du Vietnam.

Le vice-président permanent de l'AN Trân Thanh Mân à l'ambassade du Vietnam en Espagne. Photo: VNA



Le même jour, le vice-président permanent de l’AN Trân Thanh Mân a rencontré des représentants du groupe espagnol Acciona et s’est rendu à l’ambassade du Vietnam à Madrid. -VNA