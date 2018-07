Le vice-président de l’Assemblée nationale Uong Chu Luu (droite) et le chef de la délégation cubaine, Ulises Guilarte de Nacimiento. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-président de l’Assemblée nationale (AN) Uong Chu Luu a reçu le 6 juillet à Hanoï une délégation cubaine conduite par Ulises Guilarte de Nacimiento, membre du Bureau politique du Parti communiste de Cuba, membre du Conseil d’Etat, député de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba, membre de la Commission de réforme constitutionnelle, et secrétaire général de la Centrale des Travailleurs Cubains (CTC), en visite de travail au Vietnam.



Soulignant la solidarité et l’amitié traditionnelles entre le Vietnam et Cuba, Uong Chu Luu a déclaré que les Vietnamiens gardaient toujours en mémoire le soutien et les aides précieuses que les Cubains leur avaient accordés pendant la lutte d’hier pour l’indépendance nationale.



Selon lui, l’échange régulier de délégations de tous échelons, l’amélioration de l’efficacité des dialogues bilatéraux, et le renforcement des discussions au sein des organisations internationales et forums multilatéraux, ont permis d’approfondir les relations vietnamo-cubaines.



Le vice-président de l’Assemblée nationale s’est également déclaré réjoui des réalisations des Cubains lors de ces derniers temps en matière de développement économique, d’éducation et de santé.



Le chef de la délégation cubaine a informé le dirigeant vietnamien de la situation de son pays. Il a ensuite émis le souhait d’acquérir des expériences du Vietnam en matière de réforme constitutionnelle.



A cette occasion, Ulises Guilarte de Nacimiento a transmis la sympathie profonde des dirigeants cubains aux sinistrés vietnamiens des crues survenues fin juin dans plusieurs régions montageuses du Nord. -VNA