Le vice-président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man (droite), et le président de l'Union Interparlementaire (UIP), Duarte Pacheco. Photo: VNA



Manama (VNA) - Le vice-président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, a rencontré dimanche 12 mars le président de l'Union Interparlementaire (UIP), Duarte Pacheco, et la vice-présidente de l'Assemblée nationale lao, Southone Xayachak, à l'occasion de sa participation à la 146e Assemblée de l'UIP à Manama, au Bahreïn.



Depuis son adhésion à l'UIP en 1979, l'organe législatif vietnamien a participé de manière proactive et responsable aux activités de l'Union, a déclaré Tran Thanh Man lors de la rencontre avec Duarte Pacheco.



Il a également souligné l'accueil par le Vietnam de la prochaine Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l'UIP et l'intérêt du pays pour le rôle des jeunes concernant les problèmes mondiaux d'aujourd'hui.



L'Assemblée nationale vietnamienne considère toujours la participation aux activités de l'UIP comme une tâche diplomatique multilatérale importante afin de contribuer aux débats et à la recherche de solutions aux problèmes mondiaux urgents d'aujourd'hui, a-t-il ajouté.



Pour sa part, Duarte Pacheco a salué l'organisation de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l'UIP à Hanoï en septembre prochain. Il s'est déclaré convaincu que le Vietnam continuerait d'être un membre responsable, apportant des idées précieuses et étant prêt à assumer des responsabilités à l'UIP dans les temps à venir.