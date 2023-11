Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), Tran Quang Phuong, reçoit le gouverneur de la préfecture japonaise de Tochigi, Fukuda Tomikazu. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), Tran Quang Phuong, a reçu le 20 novembre à Hanoï le gouverneur de la préfecture japonaise de Tochigi, Fukuda Tomikazu, en visite de travail au Vietnam.



Le général de corps d’armée Tran Quang Phuong a apprécié les significations de la visite du gouverneur de la préfecture de Tochigi à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.



Soulignant le rôle important de la préfecture de Tochigi dans l'économie japonaise, le vice-président de l'Assemblée nationale a déclaré espérer que dans les temps à venir, le gouverneur Fukuda Tomikazu continuerait à prêter attention à la promotion de l'échange de délégations et de la coopération avec les localités vietnamiennes.



Il a également suggéré que la préfecture de Tochigi continue de renforcer la coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation des ressources humaines, en particulier la formation professionnelle, en élargissant l'acceptation de stagiaires et travailleurs vietnamiens.



Appréciant la coopération entre la préfecture de Tochigi et la province vietnamienne de Vinh Phuc, Tran Quang Phuong a estimé que ce serait un exemple des relations entre les localités des deux pays.



De son côté, Fukuda Tomikazu a informé le dirigeant vietnamien de certaines activités de sa délégation lors de la visite de travail à Vinh Phuc et, plus généralement, au Vietnam. Il s’est déclaré convaincu que les relations entre le Vietnam et le Japon deviendraient encore plus fortes dans les temps à venir.-VNA