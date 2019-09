Panorama de l'entretien. Photo: VNA



Rome (VNA) - Le vice-président de l’Assemblée nationale Phung Quoc Hien, en visite de travail en Italie, a eu mercredi un entretien avec le vice-président du Sénat italien Ignazio La Russa.

Phung Quoc Hien a déclaré que cette visite avait pour but d'intensifier le partenariat stratégique Vietnam-Italie et les relations d'amitié et de coopération entre les deux organes législatifs.

Actuellement, de nombreuses entreprises italiennes investissent au Vietnam, notamment dans les projets de l'industrie manufacturière, a indiqué Phung Quoc Hien, avant de saluer l'octroi par l’Italie d’aides publiques au développement d’un montant total de 100 millions d'euros à des projets d'adaptation au changement climatique et de gestion des ressources en eau au Vietnam.

Il a proposé à la partie italienne de ratifier au plus tôt l'accord de libre-échange (EVFTA) et l'accord de protection des investissements (EVIPA) entre le Vietnam et l'UE.

Il a également demandé aux organes législatifs des deux pays de s'entraider au sein des forums multilatéraux et internationaux, de renforcer les échanges de délégations de haut niveau.

Phung Quoc Hien a appelé l'Italie à continuer de soutenir le règlement pacifique des différends pour garantir la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de la navigation et de survol en Mer Orientale, conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), en vue de parvenir à un Code de conduite en Mer Orientale (COC).

Pour sa part, le vice-président du Sénat italien Ignazio La Russa a souhaité resserrer la solidarité et l'amitié entre les deux pays, ainsi que la coopération bilatérale dans la politique, l'économie et la culture.

Ignazio La Russa, ancien ministre italien de la Défense, a proposé aux deux parties de renforcer leur coopération dans ce secteur. Selon lui, les deux pays ont obtenu de bons résultats dans la production industrielle, la construction de lignes ferroviaires, la culture et l’éducation, etc.

A cette occasion, le vice-président de l’Assemblée nationale vietnamienne a rencontré le président de la Commission des finances du Sénat italien, Alberto Bagnai, le président de la Commission des infrastructures Mauro Coltorti et le président de la Commission de l'agriculture Gianpaolo Vallardi.

Les deux parties ont discuté des questions d'intérêt commun tels que les taxes de protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique, la gestion et le fonctionnement des ouvrages publics, la coopération dans les sciences et technologies, l'éducation, l'agriculture, etc.

Le même jour, Phung Quoc Hien a rencontré le groupe de députés d'amitié Italie-Vietnam, s'est rendu à l'ambassade du Vietnam, et a rencontré des Vietnamiens vivant dans ce pays. -VNA