Photo: VNA



Vientiane (VNA) – Le vice-président de l’Assemblée nationale (AN), Nguyen Duc Hai, et son homologue lao, Sommat Pholsena, ont rendu visite le 16 mai à la classe de langue vietnamienne pour les fonctionnaires et les employés du Bureau de l'Assemblée nationale du Laos.



Cet événement a eu lieu dans le cadre de la visite officielle au Laos du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue.



Nguyen Duc Hai a exprimé son honneur de visiter la première classe de langue vietnamienne pour les fonctionnaires et les employés du Bureau de l'Assemblée nationale du Laos.



Le Vietnam apprécie hautement l'initiative du Bureau de l'Assemblée nationale du Laos d'ouvrir une classe de langue vietnamienne et la considère comme l'un des programmes de coopération nécessaires entre les Assemblées nationales des deux pays, a-t-il affirmé.



Le vice-président de l'Assemblée nationale a déclaré espérer qu’il serait en mesure d'accueillir des fonctionnaires et des employés du bureau de l'Assemblée nationale du Laos au Vietnam dès la fin de cette formation de courte durée.



Les cours de langue vietnamienne pour les fonctionnaires et employés du Bureau de l'Assemblée nationale lao seront dispensés sur des périodes de 3 mois, 6 mois et 1 an. Après avoir terminé le cours, les participants recevront un certificat délivré par l'ambassade du Vietnam au Laos. -VNA