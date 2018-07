New York, 27 juillet (VNA) - L'Assemblée nationale (AN) du Vietnam continuera d'apporter son soutien aux bureaux de représentation vietnamiens à l'étranger, a affirmé le vice-président de l’AN Dô Ba Ty lors d’une rencontre avec des responsables vietnamiens travaillant à New York.

Le vice-président de l’AN Dô Ba Ty (droite) lors d'une rencontre avec des représentants de la mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo : VNA



Il a rencontré des représentants de la mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies et des bureaux de représentation du Vietnam, ainsi que des correspondants de l'agence de presse du Vietnam et de la Télévision du Vietnam à New York lors de sa visite de travail du 26 au 27 juillet.

Dô Ba Ty a demandé aux bureaux de représentation vietnamiens de mettre à jour et d'étudier les politiques commerciales de l’Administration américaine afin de proposer des solutions appropriée à l’AN.





Lors des rencontres avec des amis américains, Dô Ba Ty a mis l’accent sur les acquis notables et les jalons importants dans les relations entre le Vietnam et les Etats-Unis.



Des amis américains ont fait des propositions pour aider le Vietnam à mettre en œuvre des stratégies liées aux relations bilatérales.



Le vice-président de l’AN Dô Ba Ty a effectué un voyage de travail du 21 au 27 juillet aux États-Unis.-VNA