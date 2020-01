Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê. Photo: VGP



Nghe An (VNA) - Mercredi 1er janvier, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê s’est rendu à Kim Liên (district de Nam Dàn, province de Nghê An, Centre), pour brûler des bâtonnets d’encens en mémoire du Président Hô Chi Minh.



2020 est une année jalonnée par différents événements importants: le 130e anniversaire de Hô Chi Minh; les 90 ans du Parti communiste du Vietnam; le 75e anniversaire de la République socialiste du Vietnam, les 90 ans du Front de la Patrie du Vietnam et les congrès locaux du Parti, a rappelé à cette occasion le vice-Premier ministre.



Mercredi également, Vuong Dinh Huê a rendu visite à des familles de blessés de guerre et à des familles en difficulté du district de Nam Dàn.-VOV/VNA