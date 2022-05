Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam rencontre des Vietnamiens en Thaïlande. Photo: VNA

Bangkok (VNA) – Lors de sa visite en Thaïlande pour participer à la 78e session de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), le vice-Premier ministre Vu Duc Dam s'est rendu à l'ambassade du Vietnam où il a rencontré des membres de la diaspora dans ce pays.

L'ambassadeur vietnamien Phan Chi Thanh lui a brossé un tableau de la situation de la communauté vietnamienne en Thaïlande.

Les Viet kieu en Thaïlande ont toujours répondu activement aux dons pour soutenir les sinistrés des intempéries ainsi que la prévention et le contrôle du COVID-19 dans leur pays d'origine, et ont contribué à l'achat de canoës pour les soldats en mission sur l’archipel de Truong Sa, a-t-il affirmé.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a souligné que le Parti, l'État et le gouvernement vietnamiens reconnaissent et apprécient toujours les contributions de générations d'expatriés en Thaïlande à la lutte d’hier pour la libération et la réunification nationale, ainsi qu’au processus de développement national d’aujourd’hui.

Il a également reconnu les efforts de l'ambassade du Vietnam en Thaïlande pour surmonter les difficultés de la pandémie de COVID-19 et mener à bien les tâches assignées par le Parti, l'État et le gouvernement.

Le vice-Premier ministre a suggéré à l'ambassadeur et au personnel de l'ambassade de continuer à faire des efforts et proposer des mesures pour renforcer et promouvoir les relations avec la Thaïlande.

Vu Duc Dam a appelé la diaspora à promouvoir leurs réalisations, à contribuer activement au développement du pays d’accueil, à préserver la langue et la culture vietnamienne en Thaïlande, à contribuer au renforcement de l'amitié Vietnam-Thaïlande. -VNA