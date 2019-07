Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam (droite) rencontre l'ambassadeur d'Australie, Craig Chittick, le 3 juillet à Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a reçu l'ambassadeur d'Australie, Craig Chittick, le 3 juillet à Hanoi. Le vice-chef du gouvernement vietnamien a félicité le diplomate australien sortant pour s'être parfaitement bien acquitté de sa tâche au Vietnam.

Vu Duc Dam a apprécié les importantes contributions de l'ambassadeur australien aux relations entre le Vietnam et l'Australie, notant que l'Ordre d'Amitié qui lui avait été remis était la plus haute reconnaissance de l'État et du gouvernement vietnamiens pour ses contributions.

Le dirigeant vietnamien s'est dit ravi du développement des relations bilatérales dans de nombreux domaines, notamment le commerce, la défense, la sécurité et l'éducation.

De 2016 à 2018, leurs échanges commerciaux ont enregistré une augmentation annuelle de 17%. Certains produits agricoles phare du Vietnam tels que litchi, mangue et fruit du dragon, sont expédiés sur le marché australien, ce qui est de bon augure pour d’autres produits agricoles, a-t-il noté.

Dans le futur, les deux parties devront continuer à prendre des mesures concrètes pour faciliter les échanges et les investissements bilatéraux. Elles devront également travailler ensemble pour tirer parti des accords multilatéraux auxquels les deux pays sont parties, en particulier de l'Accord global et progressif pour le partenariat transpacifique (CPTPP), a-t-il ajouté.

En plus, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a également souligné la coopération de plus en plus efficace dans le domaine de la défense et de la sécurité, ajoutant que l'Australie avait activement aidé le Vietnam à former et transporter des officiers vietnamiens à la mission onusienne de maintien de la paix au Soudan du Sud.

Appréciant l’aide publique au développement fournie par l’Australie au Vietnam, Vu Duc Dam a demandé au gouvernement australien d’accorder une plus grande attention aux priorités du pays telles que infrastructures, réduction de la pauvreté, résilience au changement climatique et amélioration de la compétitivité.

En ce qui concerne la collaboration dans les domaines de l’éducation, des sciences et technologies, il a demandé à l’Australie d’aider davantage le Vietnam à former des ressources humaines, de soutenir des programmes d’innovation et de recherche scientifique et technologique.

Les deux parties doivent accélérer la coopération entre les localités, multiplier des échanges entre les peuples, des échanges culturel, touristique, sportif, créant ainsi une base solide pour renforcer le partenariat à tous les niveaux entre les deux pays.

De son côté, l’ambassadeur Craig Chittick a affirmé que de nombreux facteurs rapprochaient le Vietnam et l’Australie, notamment les sentiments entre les deux peuples.

Il a également noté que son pays avait aidé le Vietnam dans de nombreux domaines ces dernières années, développant ainsi des relations bilatérales rapides et durables.

Le diplomate australien a affirmé que quel que soit son futur poste, il continuera de contribuer au partenariat stratégique entre les deux pays. -VNA