Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh et la présidente de l’Assemblée nationale laotienne, Pany Yathotou. Photo : VNA



Vientiane (VNA) – Sur invitation du vice-Premier ministre laotien Bounthong Chitmany, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh effectue du 10 au 12 décembre une visite de travail au Laos.



L’après-midi du 10 décembre, le vice-Premier ministre vietnamien a rendu une visite de courtoisie à la présidente de l’Assemblée nationale laotienne, Pany Yathotou.



Les deux parties ont exprimé leur satisfaction devant le développement de l’amitié et de la coopération entre les deux Partis, les deux Assemblées nationales et les deux pays. Elles ont convenu de maintenir régulièrement les visites et contacts de tous niveaux, de renforcer la coopération en tous domaines.



Pany Yathotou a assuré que l’Assemblée nationale laotienne continuerait de créer des conditions propices au développement de la coopération avec le Vietnam, notamment dans l’économie, la sécurité, la défense, la justice et la lutte contre la corruption. Elle a également promis de collaborer avec le Vietnam pour renforcer la supervision de la mise en oeuvre des projets communs, dont celui de construction du nouveau siège de l’organe législatif laotien.



Truong Hoa Binh a affirmé qu’il encouragerait les entreprises vietnamiennes à investir au Laos et chercherait à accélérer la résolution des problèmes liés aux migrations libres, aux mariages sans acte de mariage et à la naturalisation de citoyens des deux pays, selon les accords des deux gouvernements.



Auparavant, Truong Hoa Binh a eu un entretien avec le vice-Premier ministre laotien Bounthong Chitmany. Ils se sont engagés à faire de leur mieux pour consolider les grandes relations traditionnelles entre le Vietnam et le Laos. Ils ont insisté sur la nécessité de poursuivre les conventions de haut niveau et les accords obtenus lors de la 41e réunion du Comité intergouvernemental sur la coopération bilatérale Vietnam-Laos. Ils ont convenu de maitenir l’échange de délégations, d’attacher de l’importance aux partages d’informations et d’expériences relatives à l’édification du Parti et au développement économique national, ainsi que de renforcer les échanges entre Vietnamiens et Laotiens...



Le vice-Premier ministre Bounthong Chitmany a déclaré que les organes compétents laotiens collaboreraient étroitement avec leurs homologues vietnamiens pour déjouer les complots et les tentatives des forces hostiles et pour renforcer la lutte contre la criminalité transnationale.



De son côté, le vice-Premier ministre vietnamien a affirmé que son pays était prêt à partager avec le Laos ses expériences dans le secteur juridique et la formation du personnel pour le secteur judiciaire.



Les deux vice-Premiers ministres ont déclaré apprécier les avancées des relations économiques bilatérales. Au cours des 10 premiers mois 2019, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 936 millions de dollars, soit une hausse de 12,6% en un an. S’agissant de l’investissement, le Vietnam est actuellement le 3e plus grand investisseur étranger au Laos, avec plus de 400 projets cumulant 4,22 milliards de dollars. Truong Hoa Binh a demandé au Laos de collaborer avec le Vietnam pour accélérer la levée des obstacles aux grands projets communs.



Les deux vice-Premiers ministres ont également discuté du renforcement de la coopération vietnamo-laotienne dans l’emploi, l’audit, la lutte contre la corruption...



La partie laotienne a affirmé qu’elle ferait de son mieux pour assister le Vietnam durant son mandat 2020-2021 au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et durant sa présidence de l’ASEAN en 2020. Elle a également affirmé son soutien pour la position commune de l’ASEAN concernant la sécurité régionale, dont les questions sur la Mer Orientale et les ressources d’eau du Mékong.



Le même jour, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a visité le chantier du projet de construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale laotienne. -VNA