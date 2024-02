Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a adressé ses meilleurs vœux de Nouvel An lunaire aux organes de presse lors de leur premier briefing de 2024, les exhortant à relever les défis pour se développer et avoir de nouveaux produits plus attrayants et compétitifs.

Vue du briefing des organes de presse, à Hanoi, le 20 février. Photo: VNA



À côté des avantages, en 2024, le pays comme le monde doivent faire face à plusieurs difficultés et défis. C’est également l’année des élections dans de nombreux grands pays dont tout changement de leadership pourrait conduire à un changement de la situation globale du monde, a-t-il indiqué.



Les difficultés de l’économie mondiale sont aussi celles auxquelles le Vietnam doit faire face. Et les difficultés communes n’épargnent pas non plus les organes de presse, a-t-il estimé, évoquant les faibles revenus, la diminution de la publicité, la concurrence de plus en plus féroce des plates-formes sociales.



Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a également suggéré aux organes de presse d’avoir une nouvelle mode de pensée et nouvelle méthode d’approche, de braver les difficultés et défis pour maintenir leur dynamique de développement.



