Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha (droite) et le président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire (ANPP) de Cuba Esteban Lazo Hernández. Photo: VNA

La Havane (VNA) - À l'occasion de sa visite à Cuba et de sa participation au Sommet du Groupe des 77 (G77) et de la Chine (G77 Chine), le vice-Premier ministre Tran Hong Ha est allé saluer le 18 septembre le président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire (ANPP) de Cuba Esteban Lazo Hernández et s'est entretenu avec le premier vice-Premier ministre et ministre du Commerce extérieur et de l'Investissement étranger, Ricardo Cabrisas Ruíz.



Le président de l'ANPP Esteban Lazo Hernández a exprimé sa forte impression devant les réalisations obtenues par le Parti, l'État et le peuple vietnamiens ces derniers temps. Il s’est également dit heureux d'effectuer sa 4e visite au Vietnam à la fin de ce mois-ci pour participer à des activités marquant les 60 ans de la création du Comité cubain de solidarité avec le Sud du Vietnam (septembre 1963), prédécesseur de l'Association d'amitié Cuba-Vietnam d'aujourd'hui, et les 50 ans de la première visite du leader Fidel Castro Ruz au Vietnam et dans la zone libérée du Sud du Vietnam (septembre 1973).

Entretien entre le vice-Premier ministre Tran Hong Ha et le premier vice-Premier ministre et ministre du Commerce extérieur et de l'Investissement étranger, Ricardo Cabrisas Ruíz. Photo: VNA



De son côté, Ricardo Cabrisas Ruíz a affirmé le souhait d'améliorer l'efficacité des mécanismes de coopération actuels entre les deux pays et d'augmenter les projets d'investissement des entreprises cubaines au Vietnam.



Pour sa part, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à la préservation et à l'approfondissement des relations traditionnelles de solidarité et de coopération intégrale avec Cuba. Il a également souligné la position cohérente du Vietnam de soutenir Cuba, d'appeler à la fin de la politique de blocus et d'embargo contre Cuba et de continuer à déployer des efforts avec Cuba pour surmonter les difficultés actuelles.



A cette occasion, les deux parties ont discuté de mesures spécifiques visant à promouvoir la coopération intégrale, substantielle et efficace entre les deux pays, à renforcer la coordination pour mettre en œuvre les résultats du Sommet G77 Chine, en particulier dans les domaines des sciences, des technologies, de l'innovation, à accélérer le développement des relations économiques, etc.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha et des enfants au Parc Hô Chi Minh. Photo: VNA



Le 18 septembre, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha est allé déposer des fleurs au Parc Hô Chi Minh, rendre visite et offrir des cadeaux à l'école primaire Alfredo Miguel Aguayo à La Havane.

Le vice-Premier ministre suggère aux entreprises vietnamiennes de promouvoir les relations spéciales entre le Vietnam et Cuba. Photo: VNA



Pendant son séjour, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a également rendu visite à plusieurs installations économiques d'entreprises vietnamiennes et a eu une rencontre avec des Vietnamiens à Cuba. -VNA