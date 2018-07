Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh et l'ambassadeur du Mozambique au Vietnam, Leonardo Rosario Manuel Pene (gauche). Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (AE), Pham Binh Minh, a reçu mercredi à Hanoi le nouvel ambassadeur du Mozambique au Vietnam, Leonardo Rosario Manuel Pene, à l'occasion de sa prise de fonction au Vietnam.

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a réaffirmé que le Vietnam attache de l'importance au développement de ses relations avec le Mozambique, l'un de ses principaux partenaires en Afrique australe.



Il a souligné que le ministère des AE et d'autres organes du Vietnam créeraient les meilleures conditions possibles pour que le diplomate puisse remplir au mieux ses fonctions.



A cette occasion, les deux parties ont discuté de mesures spécifiques pour renforcer la coopération entre les deux pays dans des domaines clés tels que l'agriculture, les télécommunications, l'éducation et la santé, facilitant les échanges entre les peuples et la coopération entre les entreprises des deux pays.

Pour sa part, le nouvel ambassadeur mozambicain a exprimé son honneur de travailler au Vietnam. Les dirigeants du Mozambique souhaitent que les relations bilatérales puissent être renforcées entre les deux Partis, les deux organes législatifs et les deux peuples, a-t-il ajouté.

Le diplomate s'est engagé à faire des efforts pour approfondir les relations d'amitié entre les deux pays, stimuler le commerce bilatéral, attirer davantage d'investissements vietnamiens au Mozambique et créer des conditions favorables aux échanges entre entreprises et peuples des deux pays. -VNA