Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh (droite) et le nouvel ambassadeur du Cambodge au Vietnam, Chay Navuth (Photo: VNA)

Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a reçu à Hanoi le 26 mai le nouvel ambassadeur du Cambodge au Vietnam, Chay Navuth.Le vice-Premier ministre a assuré à l'ambassadeur du Cambodge que le Vietnam chérissait et accordait la priorité au renforcement de la coopération avec le Cambodge dans tous les domaines.Il a hautement apprécié les efforts déployés par le pays voisin pour contenir la pandémie de COVID-19, affirmant que les deux pays devraient continuer à travailler en étroite collaboration pour assurer le bon commerce des marchandises le long de la frontière commune.M. Minh a déclaré que dans un proche avenir, les agences des deux pays devraient créer les conditions permettant aux étudiants cambodgiens de retourner au Vietnam pour étudier conformément aux réglementations de prévention des épidémies des deux pays.Les deux parties devraient mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau, résoudre les problèmes en suspens, reprendre les activités diplomatiques bilatérales après le contrôle de la pandémie de COVID-19 et se soutenir mutuellement dans l'organisation d'événements multilatéraux cette année, a déclaré le vice-Premier ministre Pham Binh Minh.Il espère également que le diplomate cambodgien servira de pont pour consolider l'amitié et la coopération entre les deux nations.Navuth, pour sa part, s'est déclaré heureux que les relations bilatérales des deux pays aient donné des résultats positifs. Il a remercié le Vietnam d'avoir toujours soutenu le Cambodge en tout temps de difficultés, comme en témoigne clairement la grande assistance du gouvernement et du peuple vietnamiens au Cambodge pendant l'épidémie de COVID-19.Il s'est engagé à faire de son mieux pour approfondir les relations bilatérales pendant son mandat au Vietnam. -VNA