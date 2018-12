Hanoi, 19 décembre (VNA) – Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê a reçu le 19 décembre à Hanoi la délégation du Parti de l'union, de la solidarité et du développement (USDP) conduite par son président U Than Htay en visite au Vietnam.

Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê (droite) et le président du Parti de l'union, de la solidarité et du développement du Myanmar U Than Htay. Photo : VNA

U Than Htay a informé son interlocuteur de bons résultats de l’entretien entre la délégation de l’USDP et celle du Parti communiste du Vietnam.Saluant les acquis obtenus par le Vietnam dans l’œuvre de renouveau, il a souligné que l’USDP fera tous les possibles pour contribuer à renforcer la coopération entre les deux pays, notamment l’aide pour les investissements et les affaires des entreprises vietnamiennes au Myanmar pour les intérêts des deux peuples des deux pays.Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê a hautement apprécié les performances de développement socioéconomique du Myanmar ces derniers temps, affirmant soutenir les efforts de construction et de développement de la paix du Myanmar.Il a estimé que les relations de partenariat de coopération intégrale Vietnam-Myanmar se développent de plus en plus heureusement, notamment après la visite du secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong en août 2017 et celle de la conseillère d’Etat du Myanmar, Aung San Suu Kyi, en avril dernier.La valeur d’échanges commerciaux bilatéraux a connu une croissance annuelle d’entre 15% et 18% et devrait atteindre 2 milliards de dollars dans l’avenir. Le Vietnam est le 7e grand investisseur au Myanmar avec un fonds total de 2 milliards de dollars.De plus, les deux pays coordonnent étroitement dans les domaines de la politique, de la défense, de la sécurité, et dans les forums bilatéraux et multilatéraux. - VNA