Hanoi (VNA) - A l’invitation des gouvernements du Nigéria, du Cameroun et de l’Afrique du Sud, le vice-Premier ministre vietnamien Vuong Dinh Huê effectuera du 28 octobre au 6 novembre une tournée dans ces trois pays.

Le vice-Premier ministre vietnamien Vuong Dinh Huê. Photo: VGP

Ses voyages permettront de renforcer la coopération multisectorielle avec le Vietnam.En Afrique du Sud, il s’agit de la première visite de haut rang depuis le déplacement de l’ancien Premier ministre Phan Van Khai il y a 15 ans.L’Afrique du Sud est le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Afrique. Entre janvier et septembre 2019, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 951 millions de dollars.Il en va de même pour le Nigeria et le Cameroun depuis l’établissement des relations diplomatiques avec le Vietnam respectivement en 1972 et en 1976.Le commerce entre le Vietnam et le Nigeria a annuellement atteint 250 millions de dollars pour la période 2012-2016. En 2017, le commerce bilatéral s’est chiffré à 433 millions de dollars.Le Cameroun est l’un des 10 plus grands partenaires commerciaux du Vietnam en Afrique, avec des échanges bilatéraux atteignant 219,7 millions de dollars en 2018. – VNA