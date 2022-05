Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam (droite) et le vice-Premier ministre et président du Comité national olympique de Thaïlande, Prawit Wongsuwon. Photo: baochinhphu.vn



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a reçu le 16 mai à Hanoï le vice-Premier ministre et président du Comité national olympique de Thaïlande, Prawit Wongsuwon, à l'occasion de son arrivée au Vietnam et de sa participation à des activités des SEA Games 31.



Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a déclaré se réjouir de recevoir son homologue thaïlandais qui assistera à des activités des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31), considérant qu'il s'agissait d'un soutien précieux pour le Vietnam – pays hôte de cet événement régional. Vu Duc Dam a également remercié la Thaïlande d'avoir envoyé la plus grande délégation sportive d'Asie du Sud-Est (environ 1.400 membres) aux SEA Games 31.



De son côté, le vice-Premier ministre thaïlandais a affirmé que dans les temps à venir, son pays continuerait de renforcer la coopération avec le Vietnam, notamment dans l’échange de délégations de dirigeants, d’arbitres, d’entraîneurs et de sportifs pour partager des expériences liées à la gestion, à la formation et au développement des sports. Il a également déclaré souhaiter que les deux pays se soutiennent dans les conférences sportives internationales et coopèrent dans la formation, la gestion des sports et la médecine du sport. -VNA