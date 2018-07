Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam (droite) et Zhao Houlin, secrétaire général de l’Union internationale des télécommunications. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a reçu ce mardi 24 juillet à Hanoï Zhao Houlin, secrétaire général de l’Union internationale des télécommunications (UIT).

Il a tenu en haute estime le rôle et la position de l’UIT dans le développement des télécommunications du monde, dans l’assistance aux pays membres, notamment ceux en développement, dans l’élaboration des politiques et des orientations stratégiques, le perfectionnement du cadre juridique et du système de normes ainsi que l’amélioration de la compétence numérique de la population.

Il a souligné que le Vietnam s’efforçait de moderniser ses infrastructures de communication afin de basculer vers l’e-gouvernement et développer l’économie du numérique.

Vu Duc Dam a sollicité l’aide de l’UIT pour développer les technologies de l’information et de la communication ainsi que l’établissement de communautés et de villes intelligentes au Vietnam. Ces actions permettront au pays d’entrer pleinement dans l’industrie 4.0.

Il a souhaité obtenir le soutien du secrétaire général de l’UIT à la candidature vietnamienne au Comité du règlement des radiocommunications pour le mandat 2019-2022.

Zhao Houlin s’est réjoui du développement rapide des technologies de l’information et de la communication, des télécommunications au Vietnam et a exprimé son admiration devant le contingent de jeunes ingénieurs vietnamiens bien formés.

Il a invité les entreprises vietnamiennes à participer aux activités organisées par l’UIT, dont le Salon mondial annuel des télécommunications (Telecom World). - VNA