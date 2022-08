Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a reçu le 29 août à Hanoï Tim Rieser, assistant senior du président du Sénat des Etats-Unis, en visite de travail au Vietnam.



Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a affirmé que le Vietnam considérait toujours les États-Unis comme l'un de ses partenaires les plus importants. Il a exprimé la volonté du Vietnam de travailler avec les Etats-Unis pour approfondir leur partenariat intégral et le rendre efficace et substantiel, sur la base du respect de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et du régime politique de chacun.



A cette occasion, le vice-Premier ministre a remercié le gouvernement, le peuple des États-Unis et Tim Rieser personnellement, pour avoir activement et opportunément soutenu le Vietnam en médicaments et équipements médicaux, dont plus de 40 millions de doses de vaccins contre le COVID-19.



De son côté, Tim Rieser a déclaré qu'il continuerait à oeuvrer pour que le gouvernement et le Congrès américains prêtent attention et consacrent des ressources aux programmes de coopération pour traiter les conséquences de la guerre au Vietnam.



Les deux parties ont également discuté de questions et d'activités visant à approfondir les relations entre leurs pays.-VNA